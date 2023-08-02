Российской теробороне в приграничных с Украиной областях начали раздавать оружие. Для этого Госдума РФ приняла поправки, позволяющие губернаторам создавать свои "государственные военные предприятия".

О вооружении формирований пишут российские СМИ.

По их данным, в Белгородской области оружие уже раздали, на очереди Курская область.

"На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц", — заявил курский губернатор Роман Старовойт.

По его словам, такие дружины будут оказывать "дополнительную помощь" армии, Росгвардии, полиции и пограничникам.

В Белгородской области добровольцам уже выдали автоматы и противодроновые ружья.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос о том, на каком основании теробороне раздают оружие, сказал, что это осуществляется "в полном соответствии с законодательством".

Напомним, эксперты Financial Times указывают на то, что президент РФ не только не пытается скорее закончить войну в Украине, а готовится к более масштабным боям. Об этом свидетельствуют принятые Госдумой РФ законы об ужесточении порядка мобилизации.

В мае мы сообщали, что власти Белгородской области РФ создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны, в которые входят около трех тысяч человек.