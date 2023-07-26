В Госдуме РФ запретили регистрироваться на российских сайтах с иностранной электронной почты
Госдума РФ запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.
Пройти регистрацию россияне смогут только: по номеру телефона, через портал госуслуг, с помощью Единой биометрической системы, через электронную почту, зарегистрированную в российских сервисах, а также с использованием идентификаторов на российских ресурсах (Вконтакте и тп).
Также запрещается использовать для аутентификации аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы, такие как Google, Apple ID.
После подписания запрет вступит в силу с 1 декабря 2023 года.
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