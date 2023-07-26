Госдума РФ запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.

Пройти регистрацию россияне смогут только: по номеру телефона, через портал госуслуг, с помощью Единой биометрической системы, через электронную почту, зарегистрированную в российских сервисах, а также с использованием идентификаторов на российских ресурсах (Вконтакте и тп).

Также запрещается использовать для аутентификации аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы, такие как Google, Apple ID.

После подписания запрет вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

Как писала "Страна", в России оппозиционный телеканал "Дождь" включили в список нежелательных организаций.

Ранее Госдума РФ одобрила вручение повесток в электронном виде.

Также в Госдуме признали, что принятые законы об ужесточении призыва написаны "под большую войну".

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