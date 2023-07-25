Генпрокуратура России объявила нежелательными на территории РФ два юридических лица оппозиционного телеканала "Дождь": компании SIA TV Rain и TVR Studios B.V. из Латвии и Нидерландов соответственно. Ранее телеканал был признан иноагентом.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратура РФ заявила, что СМИ распространяют "материалы экстремистских, террористических и нежелательных организаций, а также материалы иностранных агентов". Под экстремистскими организациями подразумеваются Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и "штабы Навального". Кроме того, в прокуратуре считают, что оба юрлица "Дождя" дискредитируют органы власти РФ, распространяют фейки о российском вторжении в Украину, поддерживают людей и организации, объявленные иностранными агентами.

В связи с этим главный редактор телеканала Тихон Дзядко заявил, что подписки зрителей из РФ на канал будут отменены, чтобы не подставлять людей.

"Безопасность наших зрителей для нас главное. А потому мы отключаем сбор донатов из России, отменяем уже существующие подписки от россиян и призываем вас не делиться ссылками на наши материалы, если вы проживаете в РФ - это теперь небезопасно", - сообщил Дзядко.

Как писала "Страна", в начале марта 2022 года "Дождь" попрощался с телезрителями, запустив в эфире балет "Лебединое озеро". Однако остановка вещания тогда оказалась временной: в мае телеканал возобновил трансляцию уже из Риги.

В декабре прошлого года оппозиционный российский канал "Дождь" призывали изгнать из Латвии из-за слов журналиста о помощи военным РФ.

К слову, в Украине этот телеканал запрещен с 2017 года.