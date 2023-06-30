Минюст РФ признал иностранным агентом исполнителя Бориса Гребенщикова.

Об этом сообщают российские издания.

Ведомство заявило, что музыкант выступал против "специальной военной операции" в Украине и давал концерты в других странах "с целью оказания финансовой помощи Украине". Кроме того, Минюст считает, что Гребенщиков "получал поддержку от иностранных источников".

Помимо Гребенщикова, в реестр иноагентов включены:

депутат Мосгордумы Михаил Тимонов;

зампред московского отделения партии "Яблоко" Андрей Морев;

бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт;

журналист Алексей Горпинченко;

журналист Андрей Караулов;

издание Sota.vision;

издание "Бумага";

Англо-американская школа в Москве.

Ранее Минюст РФ внес в реестр иноагентов одного из основателей группы "Би-2" Егора Бортника, более известного под псевдонимом Лева Би-2.

Также Минюст России включил в реестр иноагентов певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова).