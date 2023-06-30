Минюст России признал иноагентом Гребенщикова вместе с бывшим главным раввином Москвы
Минюст РФ признал иностранным агентом исполнителя Бориса Гребенщикова.
Об этом сообщают российские издания.
Ведомство заявило, что музыкант выступал против "специальной военной операции" в Украине и давал концерты в других странах "с целью оказания финансовой помощи Украине". Кроме того, Минюст считает, что Гребенщиков "получал поддержку от иностранных источников".
Помимо Гребенщикова, в реестр иноагентов включены:
- депутат Мосгордумы Михаил Тимонов;
- зампред московского отделения партии "Яблоко" Андрей Морев;
- бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт;
- журналист Алексей Горпинченко;
- журналист Андрей Караулов;
- издание Sota.vision;
- издание "Бумага";
- Англо-американская школа в Москве.
Ранее Минюст РФ внес в реестр иноагентов одного из основателей группы "Би-2" Егора Бортника, более известного под псевдонимом Лева Би-2.
Также Минюст России включил в реестр иноагентов певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова).
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