Музыканта признали иноагентом. Фото: hibiny.com

Минюст РФ признал иностранным агентом исполнителя Бориса Гребенщикова.

Об этом сообщают российские издания.

Ведомство заявило, что музыкант выступал против "специальной военной операции" в Украине и давал концерты в других странах "с целью оказания финансовой помощи Украине". Кроме того, Минюст считает, что Гребенщиков "получал поддержку от иностранных источников". 

Помимо Гребенщикова, в реестр иноагентов включены:

  • депутат Мосгордумы Михаил Тимонов;
  • зампред московского отделения партии "Яблоко" Андрей Морев;
  • бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт;
  • журналист Алексей Горпинченко;
  • журналист Андрей Караулов;
  • издание Sota.vision;
  • издание "Бумага";
  • Англо-американская школа в Москве. 

Ранее Минюст РФ внес в реестр иноагентов одного из основателей группы "Би-2" Егора Бортника, более известного под псевдонимом Лева Би-2.

Также Минюст России включил в реестр иноагентов певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова).

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