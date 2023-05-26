Минюст РФ внес в реестр иноагентов одного из основателей группы "Би-2" Егора Бортника, известного под псевдонимом Лева Би-2.

По заявлению Минюста, Бортник оказался в перечне за то, что "выступал против специальной военной операции в Украине", а также "негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти".

Кроме музыканта, в реестр также попали:

бывший депутат Госдумы от "Единой России" Магомед Гаджиев за "выражение готовности сотрудничать с иностранными источниками и заявления о поддержке властей Украины" с целью получения иностранного гражданства;

экономист Владислав Иноземцев;

ученый, директор Новосибирского открытого колледжа Сергей Чернышов;

социолог и антрополог Александра Архипова;

журналист-китаист Александр Габуев;

журналистка Анна Пшеничная;

ведущая Ирина Аллеман;

основательница "Совета матерей и жен" Ольга Цуканова;

само общественное движение "Совет матерей и жен" и объединение "Общенародный союз возрождения России".

В январе Минюст России включил в реестр иноагентов певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова).

А в марте фронтмена группы "Ногу свело!" Максима Покровского признали иноагентом.