Леву из группы "Би-2" признали в России иноагентом за антивоенные выступления
Минюст РФ внес в реестр иноагентов одного из основателей группы "Би-2" Егора Бортника, известного под псевдонимом Лева Би-2.
По заявлению Минюста, Бортник оказался в перечне за то, что "выступал против специальной военной операции в Украине", а также "негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти".
Кроме музыканта, в реестр также попали:
- бывший депутат Госдумы от "Единой России" Магомед Гаджиев за "выражение готовности сотрудничать с иностранными источниками и заявления о поддержке властей Украины" с целью получения иностранного гражданства;
- экономист Владислав Иноземцев;
- ученый, директор Новосибирского открытого колледжа Сергей Чернышов;
- социолог и антрополог Александра Архипова;
- журналист-китаист Александр Габуев;
- журналистка Анна Пшеничная;
- ведущая Ирина Аллеман;
- основательница "Совета матерей и жен" Ольга Цуканова;
- само общественное движение "Совет матерей и жен" и объединение "Общенародный союз возрождения России".
В январе Минюст России включил в реестр иноагентов певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова).
А в марте фронтмена группы "Ногу свело!" Максима Покровского признали иноагентом.