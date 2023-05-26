Бортник теперь иноагент. Фото: facebook.com/b2band

Минюст РФ внес в реестр иноагентов одного из основателей группы "Би-2" Егора Бортника, известного под псевдонимом Лева Би-2.

По заявлению Минюста, Бортник оказался в перечне за то, что "выступал против специальной военной операции в Украине", а также "негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти".

Кроме музыканта, в реестр также попали:

  • бывший депутат Госдумы от "Единой России" Магомед Гаджиев за "выражение готовности сотрудничать с иностранными источниками и заявления о поддержке властей Украины" с целью получения иностранного гражданства;
  • экономист Владислав Иноземцев;
  • ученый, директор Новосибирского открытого колледжа Сергей Чернышов;
  • социолог и антрополог Александра Архипова;
  • журналист-китаист Александр Габуев;
  • журналистка Анна Пшеничная;
  • ведущая Ирина Аллеман;
  • основательница "Совета матерей и жен" Ольга Цуканова;
  • само общественное движение "Совет матерей и жен" и объединение "Общенародный союз возрождения России".

В январе Минюст России включил в реестр иноагентов певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова).

А в марте фронтмена группы "Ногу свело!" Максима Покровского признали иноагентом.

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