Российские губернаторы в период мобилизации и военного положения смогут создавать "специализированные унитарные предприятия". Их сотрудники получат боевое стрелковое оружие с патронами и будут приравнены к ведомственной охране.



Соответствующий законопроект был принят сегодня Госдумой РФ вместе с поправками к закону о военной службе.



Делается это "в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время".



Такие "предприятия", согласно закону, призваны содействовать МВД, ФСБ и Минобороны в защите границы России, борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и противодействию незаконным вооруженным формирования.

Работники "предприятий" получат право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения, говорится в законопроекте.

Напомним, сегодня Госдума приняла законы об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета, об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы с 27 до 30 лет и сохранении нижней границы на уровне 18 лет и о запрете выезда из РФ для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы.

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов отчитал депутатов, которые пытались отстоять сохранение в одном из принятых сегодня законов об ужесточении призыва в армию РФ поправки, которые освобождают от призыва военнообязанных, имеющих на иждивении ребёнка-инвалида и отцов с тремя несовершеннолетними детьми.