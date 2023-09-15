Мобилизованные на войну в Украине россияне не вернутся домой до завершения "спецоперации" боевых действий в ее рамках.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в интервью российскому изданию "Лента.ру".

"Они вернутся домой после завершения специальной военной операции (напомним, так в РФ называют вторжение в Украину - Ред.). Ротация не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят", — сказал депутат.

По словам российского чиновника, мобилизованные сейчас как раз находятся в отпуске.

Незадолго до этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что просил президента и министра обороны РФ провести ротацию мобилизованных. По его словам, российские военнослужащие находятся в Украине уже в течение 11 месяцев и им "безусловно требуется ротация".

Ранее Владимир Путин заявил, что за этот год контракты с армией РФ подписали 300 тысяч человек.

А депутаты Госдумы опровергали намерения объявить новую волну мобилизации, слухи о которой активно распространяются в последнее время.