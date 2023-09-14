В России заверили, что осенью 2023 года новой волны мобилизации в стране не будет.

Такое заявление сделал в интервью RTVI заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин.

Он утверждает, что потребности армии в Украине полностью закроют идущие служить по контракту.

"Не будет мобилизации. На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая. Все эти приказы, которые якобы выпускаются, носят фейковый характер. Ни в коем случае нельзя на это поддаваться. Еще раз повторяю: на сегодняшний день мобилизация не предполагается", - сказал Швыткин.

Ранее Генштаб ВСУ заявил, что в ближайшее время в России и на захваченных ею территориях Украины начнется новая мобилизация. Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек, отметили в Генштабе.

Президент России Владимир Путин говорил, что за последние 6-7 месяцев контракт с Вооруженными силами РФ добровольно подписали 270 тысяч человек. По его словам, этот процесс продолжается, и ежедневно 1000-1500 человек приходят для подписания контрактов.