Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у российского Генштаба нет планов по дополнительной мобилизации в РФ.

Говорит, вооруженные силы РФ располагают "необходимым количеством военнослужащих для проведения СВО" (так в РФ называют вторжение в Украину - Ред.).

По словам Шойгу, в сентябре контракт заключили более 50 тысяч человек. А с начала года на контракт и в добровольческие формирования пришли более 335 тысяч человек.

Об этом же недавно заявлял замначальника Главного организационно-мобилизационного управления РФ Владимир Цимлянский.

А бывший министр обороны Британии Бен Уоллес говорил, что РФ ведет набор в армию, поэтому Украине надо призывать больше людей, особенно молодежи.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне за минувшие сутки контратаковали на юге. А именно в районе Вербового, Старомайорского и Новодаровки. На южном фланге Бахмута россияне пытались восстановить утраченное положение под Андреевкой. ВСУ ведут штурмовые действия на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

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