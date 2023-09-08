ВСУ продолжают контрнаступление. Фото - facebook.com/GeneralStaff.ua

"Россияне становятся лучше", — с таким заголовком вышла аналитическая статья в американском журнале Foreign Affairs.

Её автор утверждает, что первые шесть-девять месяцев Москва не училась на своих ошибках, но затем ценой больших потерь всё же начала совершенствовать тактику боя.

"Они научились более эффективно атаковать украинские подразделения, технику и лучше защищать свои собственные системы управления. В результате РФ смогла более эффективно использовать свои численные и огневые преимущества, превратив то, что, как многие надеялись, будет быстрым контрнаступлением, в вялую, жестокую и тяжёлую борьбу", — говорится в статье.

РФ задействовала свои возможности радиоэлектронной борьбы, которые почти не использовала после первых дней вторжения. Это позволило ей восстановить свою инфраструктуру, наладить системы управления и контроля, что были разрушены прошлым летом переданными Украине высокоточными орудиями.

Российские командные пункты стали лучше защищены за счёт вкапывания в землю и переноса дальше от линии фронта. А между ними и воинскими частями теперь обеспечена более эффективная и надёжная связь, в том числе путём прокладки полевых кабелей и использования более безопасной радиосвязи.

За счёт пересмотра тактики пехоты, объединения артиллерии в специализированные бригады и применения дешёвых ударных дронов РФ удалось обеспечить своё преимущество в огневой мощи и количестве живой силы. А улучшение связи между разведывательными системами и войсками позволило быстрее и точнее наносить удары.

Однако у армии РФ ещё остается много проблем, таких как медленный обмен информацией и как следствие неэффективное взаимодействие подразделений. Её войска измотаны и утомлены, две трети танков, а также значительная часть других орудий, зарезервированных для войны, уничтожены.

 Заголовок в Foreign Affairs

Ранее военный обозреватель Bild заявил, что не видит признаков обрушения российской обороны на Южном фронте.

Мы также сообщали, что эксперт оценил вероятность прорыва в этом году российской обороны на юге.

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