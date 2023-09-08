"Россияне становятся лучше", — с таким заголовком вышла аналитическая статья в американском журнале Foreign Affairs.

Её автор утверждает, что первые шесть-девять месяцев Москва не училась на своих ошибках, но затем ценой больших потерь всё же начала совершенствовать тактику боя.

"Они научились более эффективно атаковать украинские подразделения, технику и лучше защищать свои собственные системы управления. В результате РФ смогла более эффективно использовать свои численные и огневые преимущества, превратив то, что, как многие надеялись, будет быстрым контрнаступлением, в вялую, жестокую и тяжёлую борьбу", — говорится в статье.

РФ задействовала свои возможности радиоэлектронной борьбы, которые почти не использовала после первых дней вторжения. Это позволило ей восстановить свою инфраструктуру, наладить системы управления и контроля, что были разрушены прошлым летом переданными Украине высокоточными орудиями.

Российские командные пункты стали лучше защищены за счёт вкапывания в землю и переноса дальше от линии фронта. А между ними и воинскими частями теперь обеспечена более эффективная и надёжная связь, в том числе путём прокладки полевых кабелей и использования более безопасной радиосвязи.

За счёт пересмотра тактики пехоты, объединения артиллерии в специализированные бригады и применения дешёвых ударных дронов РФ удалось обеспечить своё преимущество в огневой мощи и количестве живой силы. А улучшение связи между разведывательными системами и войсками позволило быстрее и точнее наносить удары.

Однако у армии РФ ещё остается много проблем, таких как медленный обмен информацией и как следствие неэффективное взаимодействие подразделений. Её войска измотаны и утомлены, две трети танков, а также значительная часть других орудий, зарезервированных для войны, уничтожены.

Ранее военный обозреватель Bild заявил, что не видит признаков обрушения российской обороны на Южном фронте.

Мы также сообщали, что эксперт оценил вероятность прорыва в этом году российской обороны на юге.