В настоящее время нет никаких признаков того, что успех Украины в регионе приведёт к краху российской обороны или даже к масштабному отступлению на юг.

Об этом заявил военный эксперт Bild Юлиан Рёпке, комментируя сообщения о прорыве ВСУ линии российской обороны в Запорожской области.

Прошла неделя с тех пор, как украинские военные вышли на главную линию обороны армии РФ в частично оккупированной Запорожской области и совершили прорыв на одном из участков. С тех пор украинские силы действуют за пределами заграждений "зубов дракона" на так называемой "линии Суровикина", пишет Рёпке.

ВСУ пробиваются дальше на юг и восток, хотя – как и до прорыва – со скоростью от 50 до 200 метров в день. "А не на несколько километров в день, как с тех пор надеялись некоторые оптимистичные наблюдатели", - отмечает эксперт.

По словам Рёпке, видеозаписи и фотографии с фронта показывают: несмотря на почти три месяца интенсивных украинских артиллерийских обстрелов, Россия по-прежнему имеет чрезвычайно сильную оборону.

"Таким образом, даже спустя 13 недель битва за освобождение юга Украины только начинается. Вряд ли в ближайшие недели и месяцы удастся быстро достичь оккупированных городов или незаконно аннексированного Крыма", - считает журналист.

Ранее сегодня Рёпке заявил, что вчера в Константиновку, где погибли 16 человек, ракета прилетела со стороны территории, подконтрольной Украине.