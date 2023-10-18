В среду, 18 октября, в Украине идет 602-й день войны с Россией.

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18 октября

09.10 По Бериславскому району Херсонской области сегодня ночью в очередной раз ударили авиабомбами, погиб мужчина.

Бомбы попали по территории частного дома, погибший - его хозяин, который был во дворе, сообщает прокуратура.

Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

С утра РФ выпустила еще две авиабомбы по области, сообщает ОВА.

09.00 В Херсонской области сообщают о пуске управляемых авиабомб по Бериславскому району.

08.34 Еще кадры последствий удара по Запорожью.

08.00 Ночью РФ из тяжелой артиллерии ударила по Никопольщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Под обстрелом был Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Враг выпустил около двух десятков снарядов.

Спасатели еще обследуют населенные пункты, уточняют последствия ударов.

Обошлось без погибших и пострадавших.

07.49 Россияне заявляют о перехвате 28 украинских дронов за эту ночь.

География - Белгородская, Курская область и акватория Черного моря, утверждают в минобороны РФ.

07.42 Сегодня ночью россияне нанесли шесть ракетных ударов по территории Запорожья.

Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города, заявил начальник ОВА Малашко.

Погибло два человека, еще трое травмированы. Повреждены восемь квартир. 50 жильцов дома эвакуировали.