ВСУ за неделю отбили более 100 атак армии РФ на Авдеевском направлении.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На Авдеевском направлении противник на прошлой неделе активизировал наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил более 100 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах восточнее Степного, Ласточкиного, Тоненького, Керамика, Северного, Невельского, Нетайлового и Первомайского Донецкой области", - сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Все атаки врага в этом направлении были отбиты, уничтожены сотни российских захватчиков и десятки танков и бронемашин.

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Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются бои в Авдеевке, где россияне не оставляют попытки прорвать оборону ВСУ. Вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА. Авдеевка страдает от сильных обстрелов, там горят многоэтажки, а волонтеры привозят еду оставшимся жителям (их чуть более полутора тысяч).

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