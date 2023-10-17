Зеленский сообщил о применении ВСУ американских ракет ATACMS. Вечернее обращение
Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.
Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS.
"Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с Президентом Байденом выполняются. Исполняются очень точно - ATACMS себя показали", - заявил президент в вечернем обращении.
Другие темы обращения:
- Сообщил о заседании Ставки и совещании с главой ГУР, без подробностей.
- Рассказал о докладе Минфина по стабильности внутренней ситуации в Украине.
- Прокомментировал принятие Верховной Радой закона о политически значимых лицах, который поможет начать переговоры с ЕС о вступлении уже в этом году.
Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.