Верховная Рада поддержала в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP).

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По нему вместо трех лет после должности топ-чиновники будут получать фактически пожизненный статус РЕР.

Нардеп Железняк говорит, что в такой редакции МВФ должен засчитать принятие законопроекта во втором чтении как выполнение требований программы кредитования.

Также это будет последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Недавно МВФ напоминал, что ожидает от Украины принятия законов о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP) и возобновления налоговых проверок.

Норма о пожизненном сохранении статуса PEP вызывала протесты среди депутатов. Этот статус накладывает на его носителей много ограничений, в первую очередь касательно финансовых операций и работы с банками. Поэтому многие депутаты заявляют, что принятие данного закона может обнулить мотивацию людей идти на госслужбу.

Подробнее о данном законопроекте мы писали в отдельном материале.