Кабинет министров предложил вернуть налоговые проверки бизнеса, что является требованием МВФ.

В Верховную Раду внесен соответствующий законопроект, его карточка появилась на сайте парламента.

"Законопроект направлен на выполнение Украиной в полном объеме обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года в части ограничения действия моратория на проведение налоговых проверок", - сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

В проекте предлагается возобновить проведение документальных (плановых и внеплановых) проверок бизнеса, которые были запрещены до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины.

Ранее парламент принял закон №8401, на чем тоже настаивал МВФ. Помимо прочего закон предусматривал возврат довоенных налогов, в частности, отмену 2% налога для бизнеса, а также в его первоначальном варианте было заложено возвращение проверок.

Но этот законопроект в целом и возвращение проверок в частности вызвало большое возмущение предпринимателей. И в итоге власти пошли на компромисс, изъяв перед вторым чтением из текста закона норму о возвращении налоговых проверок до окончания военного положения. Исключение было сделано только для производителей подакцизных товаров и торговцев ими, сферы азартных игр, финансовых и платёжных услуг. "Страна" подробно писала об этом законе.

Но, как сообщал ранее нардеп Ярослав Железняк, МВФ на такое послабление обратил внимание, остался этим недоволен и, более того, не стал засчитывать принятие закона №8401 как выполнение Украиной условия для продолжения кредитования.

Теперь, как видим, правительство решило подготовить новый законопроект, чтобы выполнить требование МВФ и вернуть налоговые проверки.