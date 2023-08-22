Международный валютный фонд (МВФ) недоволен тем, что в Украине решили не возвращать проверки предпринимателям до конца действия военного положения.

Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на три источника.

Напомним, что норма о возвращении налоговых проверок содержалась изначально в законопроекте 8401, принятие которого было требованием МВФ. Помимо прочего он предусматривал возврат довоенных налогов (в частности, отмену 2% налога для бизнеса).

Но этот законопроект в целом и возвращение проверок в частности вызвало большое возмущение предпринимателей. И, по итогу, власти пошли на компромисс, изъяв перед вторым чтением из текста закона норму о возвращении налоговых проверок до окончания военного положения.

Исключение было сделано только для производителей и торговцев подакцизных товаров, сферы азартных игр, финансовых и платёжных услуг.

И, как говорит Железняк, МВФ на такое послабление обратил внимание, остался этим недоволен и, более того, не намерен теперь засчитывать принятие закона 8401 как выполнение Украиной условия для продолжения кредитования.

"Если коротко: там (в МВФ - Ред.) не засчитывают выполнение структурного маяка, так как в последний момент было изменение редакции текста закона, которую никто не согласовал с МВФ. В части ограничения проверок", - пишет нардеп.

Он прогнозирует, что теперь этот пункт станет проблемой для взаимодействия с МВФ. И Фонд начнет очень тщательно следить за тем, чтобы в Украине вернули налоговые проверки предпринимателей ещё до окончания военного положения.

Напомним, с 1 октября в Украине снова начнут штрафовать за торговлю без кассовых аппаратов.

Ранее мы писали, что Украина получит второй транш Международного валютного фонда (МВФ) на 900 миллионов долларов.