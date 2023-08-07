Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев напомнил, что с 1 октября в Украине снова будут штрафовать за торговлю без кассовых аппаратов.

Об этом чиновник сказал в эфире "Украинского радио".

"Я хочу обратиться к предприятиям торговли по установке кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановление этих аппаратов. Проверки кассовых аппаратов возобновлены", - заявил Гетманцев

За первое нарушение будут выписывать штраф в размере 100% от суммы сделки, а за второе и последующие уже 150%.

Напомним, в конце июля президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон №8401, который предусматривает отмену введенной в начале войны системы "2% для всех" и возврат налоговых проверок для бизнеса.

Рада не смогла принять закон в обещанные МВФ сроки - до 1 июля этого года. Возврат довоенных налогов является одним из структурных маяков, зафиксированных в меморандуме с Фондом. Поэтому властям пришлось просить кредиторов об отсрочке. В обновленной версии меморандума появилась новая дата вступления закона в силу - с 1 августа.

Ранее мы разбирались, что значит для бизнеса принятие этого закона и как он будет работать.