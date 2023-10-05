Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от Украины принятия законов о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP) и возобновления налоговых проверок.

Об этом заявил глава миссии Фонда в Украине Гэвин Грей.

"Я считаю, что это два ключевых элемента", - сказал он на пресс-конференции в Киеве по итогам визита делегации фонда.

По словам Грея, эти решения ожидаются в ближайшие недели.

В июне парламент поддержал возвращение проверок, но в ограниченном формате. А в сентябре был принят за основу законопроект о финмониторинге политически значимых лиц.

Также Грей положительно отреагировал на недавнее возобновление электронного декларирования чиновников и поправки в Бюджетный кодекс.

"Есть ряд мер, которые мы рассмотрим во втором пересмотре, преимущественно в сферах государственного управления, борьбы с коррупцией и налогово-бюджетной политике", - сказал Грей.

Ранее мы писали, что МВФ возобновил работу своего постоянного представительства в Украине, расположенного в Киеве. Ранее миссия Фонда работала за пределами Украины.