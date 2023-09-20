Верховная Рада Украины повторно проголосовала за возобновление е-декларирования, но уже с открытием реестра.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"За" - 341 голос, конституционное большинство", - говорится в сообщении.

Напомним, принятый законопроект с закрытыми реестрами вызвал возмущение общественности, и президент Украины Владимир Зеленский наложил на него вето.

"Декларации должны быть открыты. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро", - сказал Зеленский

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, замечания Зеленского к законопроекту были учтены.

Ранее петиция на сайте президента Украины с призывом открыть реестр деклараций украинских депутатов и чиновников меньше чем за сутки набрала 60 тысяч подписей. Хотя для ее рассмотрения Владимиром Зеленским было достаточно 25 тысяч.

А нардеп Тищенко заявлял, что декларации чиновников закрыли, чтобы их не видели спецслужбы и разведка России.

Мы анализировали, в чем причина скандала с открытием деклараций и "вечным" мониторингом для PEP.