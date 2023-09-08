Народный депутат Николай Тищенко заявил, что декларации парламентариев закрыли, чтобы их не видели спецслужбы России.

Об этом он сказал в экспресс-комментарии украинским тележерналистам.

"Декларирование будет закрыто. Закрыто от кого? От спецслужб, разведслужб Российской Федерации. Потому что если это будет в открытом доступе, кто угодно может это использовать против украинского государства", - отметил Тищенко.

"Все, что сегодня раздувается вокруг закрытия доступа к декларациям, - это просто провокация", - считает нардеп.

Напомним, украинский парламент для исполнения требований МВФ возобновил приостановленное ранее на время военного положения обязательное декларирование депутатов, чиновников и прочих госслужащих. 5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект о возвращении электронного декларирования под №9534. При этом правка о немедленном открытии деклараций не набрала голосов.

По оценке ряда нардепов, из-за отсрочки открытия деклараций МВФ не засчитает текущую редакцию как выполнение "структурного маяка" программы кредитования. СМИ пишут со ссылкой на источники, что Владимир Зеленский может ветировать законопроект.

Вчера петиция на сайте президента Украины с призывом открыть реестр деклараций украинских депутатов и чиновников набрала 60 тысяч подписей. Хотя для ее рассмотрения Зеленским было достаточно 25 тысяч.