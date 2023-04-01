Исключённый из фракции "Слуга народа" народный депутат Николай Тищенко обиделся на пародию, которую про него снял "95-й Квартал", где его назвали "долбо@бом".

Об этом нардеп заявил в своем видеообращении.

По словам Тищенко, это "очередное дно Квартала".

Напомним, актеры обыграли сценку, где Евгений Кошевой в роли чересчур загорелого Николая Тищенко заходит в кабинет главы президентской фракции Давиду Арахамии, которого сыграл Юрий Крапов, в пляжном образе и с дипломатом в руках.

В ходе номера Арахамия дает Тищенко законопроект, который якобы лично внес сам президент Украины Владимир Зеленский, и просит зачитать его.

"За неисполнение решения СНБО исключить из партии "Слуга народа" народного депутата Николая Тищенко", - зачитал Кошевой в роли Тищенко.

В свою очередь, Арахамия попросил зачитать то, что президент якобы вначале написал про Тищенко.

"Этого долбо@ба", - зачитал "Тищенко".

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