Попавший в скандал из-за поездки в Таиланд и Вьетнам нардеп Николай Тищенко утверждает, что о его визите знали в руководстве партии и фракции.

Об этом он заявил в интервью журналистке Марии Жартовской.

"О моей деловой поездке знали все. Я имею ввиду, все руководители. Я пересекал границу по закону Украины, я ничего не нарушал", - заявил он.

Тищенко заявил, что у него есть документы с разрешениями на выезд, подписанные спикером ВР Стефанчуком и главой фракции Арахамией.

По его словам, он ехал в рамках реализации стратегии президента "по влиянию и распространению отношений, предоставлении гуманитарной и военной помощи из стран Азии - Вьетнама, Тайланда, и стран, которые рядом".

Напомним, на прошлой неделе посольство Украины в Тайланде опубликовало, а позже и удалило анонс встречи с Тищенко 27 января.

Этот анонс вызвал бурю критики в "Слуге народа". Глава фракции "Слуга народа" Арахамия вскоре после появления анонса встречи заявил, что после поездки в Таиланд Тищенко исключат из фракции и партии, вскоре после этого глава партии "Слуг" Шуляк заявила, что из партии Тищенко уже исключили. В пятницу Тищенко был исключен из фракции "Слуга народа" в парламенте.