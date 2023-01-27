Посольство Украины в Таиланде удалило анонс о встрече с народным депутатом Николаем Тищенко. Его больше нет на странице диппредставительства в Facebook.

Отметим, согласно обнародованному ранее анонсу, встреча должна была пройти сегодня во второй половине дня.

Напомним, этот анонс вызвал бурю критики в "Слуге народа". Кроме того, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, что нардепа Николая Тищенко не отправляли в командировку в Таиланд.

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия вскоре после появления анонса встречи заявил, что после поездки в Таиланд Тищенко исключат из фракции и партии, вскоре после этого глава партии "Слуг" Шуляк заявила, что из партии Тищенко уже исключили.

Источники "Страны" сообщают, что он уже давно уехал из Украины. Был в Европе, потом в Таиланде. Сам Тищенко заявил, что отправился во Вьетнам, а потом в Таиланд, выполняя приказ Верховного главнокомандующего об укреплении отношений со странами Азии и Африки.

Сегодня Тищенко был исключен из фракции "Слуга народа" в парламенте.

В Госпогранслужбе сообщили, что он выехал в Таиланд согласно правилам пересечения границы, действующим на сегодняшний день.