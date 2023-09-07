Петиция на сайте президента Украины с призывом открыть реестр деклараций украинских депутатов и чиновников меньше чем за сутки набрала 60 тысяч подписей. Хотя для ее рассмотрения Владимиром Зеленским было достаточно 25 тысяч.

Петиция была зарегистрирована вчера, 6 сентября.

В ней Зеленского призывают ветировать принятый Верховной Радой законопроект о декларировании доходов в текущей редакции, которая возвращает декларирование, но оставляет реестр закрытым от общества, и вернуть его в парламент, чтобы он там был проголосован снова - уже с открытием реестра.

По оценке нескольких народных депутатов, МВФ не засчитает текущую редакцию как выполнение структурного маяка программы кредитования.

Зеленский вчера сказал, что ему надо сначала проконсультироваться с вице-премьером Ольгой Стефанишиной и затем решать, подписывать или накладывать вето на законопроект.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект о возвращении электронного декларирования под №9534 5 сентября. При этом правка о немедленном открытии деклараций не набрала голосов.