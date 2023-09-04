На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит возобновление декларирования всех чиновников.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия.

По его словам, декларирование вернут "в формате, согласованном с международными партнерами".

Отметим, что накануне сегодня послы "Большой семерки" призвали Украину ограничить количество исключений из обязательного декларирования.

По мнению G7, необходимо "ограничить количество исключений, связанных с безопасностью, в частности, при обнародовании информации по тем, кто непосредственно участвует в защите Украины".

То есть, видимо, послы "Большой семерки" опасаются, что некоторые категории чиновников выведут из-под декларирования под предлогом участия в обороне Украины.

В начале августа Арахамия анонсировал, что Рада примет законопроект о возобновлении электронного декларирования для чиновников до 15 сентября.

"У нас дедлайн – 15 сентября. У нас обязательство перед Международным валютным фондом. Я думаю, что в этот дедлайн мы уложимся", - сказал тогда Арахамия.

Напомним, 27 июля Рада поддержала в первом чтении возобновление электронного декларирования. Главным новшеством в законе является то, что декларации должны быть поданы не только за 2023 год, но и за все остальные предыдущие.