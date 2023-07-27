Верховная Рада поддержала в первом чтении возобновление электронного декларирования. Речь идет о законопроекте №9534.

За проголосовали 299 народных избранников.

Главной новацией закона является то, что декларации должны быть поданы не только за 2023 год, но и за все остальные предыдущие.

Также документ содержит отдельные положения о военных, которые подают декларацию в течение 90 дней со дня:

определения даты завершения боевых действий;

завершения временной оккупации для временно оккупированных территорий, где лицо находится;

возврата к пункту постоянной дислокации или месту постоянной работы (кроме ротации);

прекращения или отмены военного положения.

Субъектами декларирования в этом случае являются:

осуществляющие служебные полномочия на территориях, где ведутся активные боевые действия;

находящиеся на временно оккупированных территориях;

военнослужащие ВСУ и других военных формирований, принимающие непосредственное участие в боевых действиях;

сотрудники органов, уполномоченных на осуществление разведывательной и/или контрразведывательной деятельности, непосредственно участвующие в проведении разведывательных мероприятий;

лица, направленные в другие государства для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Вернуть декларирование еще в феврале призывали послы G7, после чего соответствующую петицию поддержал и Владимир Зеленский. А в последние недели активисты, связанные с западными структурами, развернули активную кампанию в поддержку этого процесса.

Обязательное декларирование для чиновников, депутатов, судей и прочих госслужащих отменили с началом полномасштабного вторжения. Позже глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия предложил возобновить остановленное электронное декларирование и проверки деклараций.

Напомним, что недостоверная информация, указанная в декларациях, является основанием для возбуждения уголовного дела со стороны НАБУ.

Также "Страна" писала, как Кабмин одобрил проект закона о декларировании огнестрельного оружия и боеприпасов.

Кроме этого, украинские беженцы за рубежом по-прежнему должны подать декларации о доходах за 2022 год.

"Страна" подробно писала о том, нужно ли платить налоги с полученных в Европе пособий.