Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил законопроект о декларировании гражданскими лицами огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Документ предлагает запретить гражданам ношение незадекларированного оружия кроме зоны боевых действий, а задекларированное оружие будет нельзя передавать третьим лицам, кроме полиции.

"Одобрен проект закона "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" об усовершенствовании порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием". Законопроектом, среди прочего, предлагается определить огнестрельное оружие и подлежащие/не подлежащие декларированию боеприпасы к нему, а также запретить передачу гражданскими лицами огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, полученному или задекларированному, другим лицам, кроме передачи органам Национальной полиции Украины. Также предусмотрено запрещение гражданским лицам носить, хранить, перевозить, применять огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, сведения о которых отсутствуют в реестрах и базах данных Министерства внутренних дел Украины или которые не задекларированы в органах Национальной полиции Украины, на территории, где не ведутся активные боевые действия", - сказано в посте Мельничука.

Как мы сообщали, с 23 июня в Украине заработал Единый реестр оружия.

Как рассказали в МВД, за первый месяц работы Единого реестра оружия более 15 тысяч человек подали заявки на приобретение, хранение или переоформление оружия.