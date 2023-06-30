Кабинет министров утвердил Елену Думу новым главой Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом сообщает в своем телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк.

Как писала "Страна", 28 июня стало известно, что Дума - эксперт по вопросам антикоррупционной, экологической и социальной политики - победила в конкурсе на главу АРМА. При этом ранее Дума публиковала много статей, в которых критиковала деятельность АРМА и говорила о непрозрачной работе агентства.

Однако день спустя член комиссии по отбору главы Агентства Дмитрий Остапенко отозвал свой голос за Елену Думу. Он пояснил свой поступок тем, что на момент голосования не имел полной информации о кандидате, "имеющей решающее значение и которая его ошеломила", а комиссию обвинил в нарушении процедуры голосования. Остапенко призвал провести повторное голосование. Таким образом, после его заявления место главы АРМА снова оказалось вакантным. Однако, как видим, Кабмин решил утвердить текущие результаты конкурса.