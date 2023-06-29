Член комиссии по отбору главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Дмитрий Остапенко отозвал свой голос за Елену Думу, которая вчера победила в конкурсе на это место.

О своем решении Остапенко сообщил в Facebook.

Он пояснил, что отозвал свой голос, потому что не располагал на момент голосования полной информацией о кандидате, "имеющей решающее значение и которая его ошеломила".

Он также считает, что комиссия нарушила процедуру голосования, поскольку после проведения первого "рейтингового" этапа, где каждый из членов комиссии имел возможность отдать несколько голосов за нескольких кандидатов, не был проведен второй "решающий" этап, где каждый должен был отдать один голос за одного из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Остапенко призвал комиссию в ближайшее время проголосовать еще раз "надлежащим образом в рамках надлежащей правовой процедуры".

Таким образом, место главы АРМА вновь стало вакантным.

Как писала "Страна", бывшего главу нацагентства Антона Янчука подозревают в злоупотреблении служебным положением и растрате более 426 миллионов гривен.

Мы также сообщали, что в апреле 2019 года Янчук стал фигурантом уголовного дела по преступным схемам, в рамках которого у него прошли обыски НАБУ.

"Страна" рассказывала о том, что происходит в АРМА.