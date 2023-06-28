В Украине обсуждают полный запрет наличных денег в рамках борьбы с коррупцией.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма, выступая в Лондоне на конференции по восстановлению Украины.

"Мы обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Мы это обсуждаем. Но это очень глубокие и серьезные обсуждения с нашей командой, с премьер-министром, президентом. Мы хотим быть первой полностью cashless (без наличных денег - Ред.) экономикой", - заявил Шурма.

По оценке Офиса президента, ликвидация наличных сделает невозможными почти 100% всех случаев коррупции.

Противники идеи считают, что это будет прямым нарушением прав человека. Окончательное решение обещают объявить в ближайшие месяцы.

"Я считаю, что решение будет "да", - заявил Шурма.

Нацбанк скептически прокомментировал озвученную Шурмой идею.

Технически украинская банковская система к этому готова, но такая практика не внедрялась ни в одной стране мира, заявила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"Банковская система с точки зрения технологии, инклюзии и непрерывности к этому готова. Я не знаю ни одной страны в мире, которая полностью отказалась бы от наличных денег. И более того, даже в суперразвитых европейских странах сохраняется определенный объем наличных денег в обращении. И я знаю даже негативные практики, когда этот объем наличных денег сокращался до минимальных уровней, населению это не нравилось", – заявила Рожкова.

Она предлагает сокращать объем наличных, но пока не отказываться от них полностью.

"Я не уверена, что мы можем заявлять о том, что мы обеспечим нулевой объем наличных денег в обращении", - добавила она.

Как писала "Страна", год назад в Украине наметилась проблема дефицита наличных денег. В магазинах и на заправках не хватало гривны, а банкоматы ограничивали выдачу нацвалюты.

При этом Ощадбанк отменил комиссию за снятие наличных с карты любого банка.