Новым руководителем Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) станет Елена Дума - эксперт по вопросам антикоррупционной, экологической и социальной политики. Она победила в конкурсе.

Ранее Дума публиковала много статей, в которых критиковала деятельность АРМА, говорила о непрозрачной работе агентства, нарушении требований о публичных закупках, коррупции, ненадлежащей нормативной работе, отсутствии действенного внутреннего и внешнего контроля.

Как сообщали СМИ в начале июня, во время конкурса на должность Дума продемонстрировала презентацию из более чем 180 слайдов, чтобы показать свои вовлеченность и знание предмета.

Тогда Дума заявляла, что ее главная цель – восстановить прозрачность работы АРМА и существенно увеличить поступления в бюджет.

Список изменений в АРМА, которые предложила Дума:

улучшить управление арестованным имуществом, чтобы оно было более эффективным;

изменить непрозрачный отбор оценщиков и несоответствие цели оценки активов;

автоматизировать все процессы работы агентства;

образовать подразделение цифровых детективов ("современный мир меняется, преступность тоже");

улучшить сотрудничество с депутатским корпусом для урегулирования законодательства о деятельности АРМА;

усилить работу с международными организациями, чтобы разыскивать больше зарубежного подсанкционного имущества (сейчас это 1%);

дозаполнить штат и регулярно развивать работников, укомплектовать территориальные органы.

Как писала "Страна", бывшего главу нацагентства Антона Янчука подозревают в злоупотреблении служебным положением и растрате более 426 миллионов гривен. Мы также писали, что в апреле 2019 года Янчук стал фигурантом уголовного дела по преступным схемам, в рамках которого у него прошли обыски НАБУ.

"Страна" рассказывала о том, что происходит в АРМА.