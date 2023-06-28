Новым руководителем АРМА станет Елена Дума, которая критиковала в статьях деятельность организации
Новым руководителем Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) станет Елена Дума - эксперт по вопросам антикоррупционной, экологической и социальной политики. Она победила в конкурсе.
Ранее Дума публиковала много статей, в которых критиковала деятельность АРМА, говорила о непрозрачной работе агентства, нарушении требований о публичных закупках, коррупции, ненадлежащей нормативной работе, отсутствии действенного внутреннего и внешнего контроля.
Как сообщали СМИ в начале июня, во время конкурса на должность Дума продемонстрировала презентацию из более чем 180 слайдов, чтобы показать свои вовлеченность и знание предмета.
Тогда Дума заявляла, что ее главная цель – восстановить прозрачность работы АРМА и существенно увеличить поступления в бюджет.
Список изменений в АРМА, которые предложила Дума:
- улучшить управление арестованным имуществом, чтобы оно было более эффективным;
- изменить непрозрачный отбор оценщиков и несоответствие цели оценки активов;
- автоматизировать все процессы работы агентства;
- образовать подразделение цифровых детективов ("современный мир меняется, преступность тоже");
- улучшить сотрудничество с депутатским корпусом для урегулирования законодательства о деятельности АРМА;
- усилить работу с международными организациями, чтобы разыскивать больше зарубежного подсанкционного имущества (сейчас это 1%);
- дозаполнить штат и регулярно развивать работников, укомплектовать территориальные органы.
Как писала "Страна", бывшего главу нацагентства Антона Янчука подозревают в злоупотреблении служебным положением и растрате более 426 миллионов гривен. Мы также писали, что в апреле 2019 года Янчук стал фигурантом уголовного дела по преступным схемам, в рамках которого у него прошли обыски НАБУ.