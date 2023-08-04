Верховная Рада примет законопроект о возобновлении электронного декларирования для чиновников до 15 сентября.

Такое мнение высказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона.

"У нас дедлайн – 15 сентября. У нас обязательство перед Международным валютным фондом. Я думаю, что в этот дедлайн мы уложимся", - сказал Арахамия.

Он добавил, что он не ждал возобновления е-декларирования и подал декларацию за прошлый и позапрошлый годы.

"Кстати, я подал декларацию, не ожидая более строгих правил. Для того, чтобы показать в этом процессе лидерство. Подал за 2021 и 2022 годы для того, чтобы не было никаких вопросов. У меня все родственники здесь, ничего я не приобрел. Единственное, что у меня изменилось в 2022 году - я построил на своем участке бомбоубежище, но я это скоро задекларирую", - пояснил Арахамия.

Напомним, 27 июля Рада поддержала в первом чтении возобновление электронного декларирования. Главным новшеством в законе является то, что декларации должны быть поданы не только за 2023 год, но и за все остальные предыдущие.

Обязательное декларирование для чиновников, депутатов, судей и прочих госслужащих отменили с началом полномасштабного вторжения РФ. Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил возобновить остановленное электронное декларирование и проверки деклараций.