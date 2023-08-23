Верховная Рада Украины приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки ради прекращения войны.

Об этом сообщает телеграм-канал парламента.

Акт законодательно закрепляет, что любые территориальные уступки ради прекращения войны недопустимы. Кроме того, все вооруженные формирования России должны освободить всю без исключения территорию Украины.

"Восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанной государственной границы, включая деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также обеспечение государственного суверенитета Украины является ключевым условием завершения войны", - говорится в постановлении.

Как мы писали, постановление о том, что война не может закончиться, пока Украина не вернёт все территории, которыми владела по состоянию на 1991 год, внесли в парламент 19 августа.

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.