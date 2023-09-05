Верховная Рада приняла в целом законопроект о возвращении электронного декларирования под №9534.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

За инициативу проголосовали 329 депутатов, против - всего один. В то же время правка о немедленном открытии деклараций не набрала голосов.

"Не уверен, что это засчитают как выполнение одного из структурных маяков МВФ. Из-за нормы о закрытых на год декларациях. Ну и будет проблема из-за только что принятого 9587д об изменениях в кодекс по административным нарушениям по декларациям", - прокомментировал итоги голосования Железняк.

То, что на этой неделе Рада рассмотрит возобновление декларирования всех чиновников, ранее анонсировал глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия. При этом послы "Большой семерки" призвали Украину ограничить количество исключений из обязательного декларирования. По мнению G7, необходимо "ограничить количество исключений, связанных с безопасностью, в частности, при обнародовании информации по тем, кто непосредственно участвует в защите Украины".

Несмотря на призыв, в законопроект о возобновлении декларирования всех чиновников перед вторым чтением внесли правку, которая оставляет реестр деклараций закрытым еще на год.