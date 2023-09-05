В законопроект о возобновлении декларирования всех чиновников перед вторым чтением внесли правку, которая оставляет реестр деклараций закрытым еще на год.

Об этом сообщил замглавы антикоррупционного комитета Ярослав Юрчишин.

"Народные депутаты, очевидно, боятся решиться показать свое состояние, приобретенное за время полномасштабной войны. Большинство аргументов за закрытый реестр - это манипуляция, цель которой - оттянуть как можно дальше момент, когда придется отчитываться за отпуска в Дубае и новые имения на Печерске", - комментирует нардеп.

По его словам, глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина отдельно вынесет на голосование в зале парламента поправку о немедленном открытии реестра.

Юрчишин отмечает, что военные, пленные и граждане на оккупированных территориях не будут обязаны подавать декларации до окончания военного положения или деоккупации территории.

Ранее сообщалось, что Рада рассмотрит возобновление декларирования всех чиновников. G7 призывает ограничить число исключений

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