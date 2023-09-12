Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о возобновлении декларирования доходов чиновников и депутатов, согласно которому реестр деклараций будет оставаться закрытым для публичного доступа в течение года.

Об этом он сказал в опубликованном видео.

Владимир Зеленский требует открыть реестр деклараций для общественности.

"Утром поступил из Верховной Рады Украины закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию. Ограничения неприемлемы.

Декларации должны быть открыты. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро", - сказал Зеленский в опубликованном видео.

Напомним, что петиция с призывом рассекретить декларации чиновников за сутки набрала в два раза больше необходимых голосов.

Также мы писали о том, что Тищенко заявил, что декларации чиновников закрыли, чтобы их не видели спецслужбы и разведка России.

Война в Украине идет уже 566-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки. К югу от Бахмута ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки. Вчера ГУР Минобороны заявило, что Украина вернула под контроль газовые вышки у берегов Крыма в Черном море, известные как "вышки Бойко". Удалось восстановить контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш", а также захватить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

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