Украина пока не готова к вступлению в Евросоюз из-за тотальной коррупции.

Об этом заявил бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Augsburger Allgemeine.

"Нельзя давать ложные обещания людям в Украине, находящимся по горло в беде. Меня крайне возмущают некоторые голоса в Европе, которые пытаются заставить украинцев поверить, что они могут стать членами ЕС немедленно. Это не пойдет на пользу ни ЕС, ни Украине", - сказал Юнкер.

Он считает, что Украина сейчас не соответствует критериям для членства.

"Тот, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная во всех слоях общества. Несмотря на ее усилия, она не готова ко вступлению, ей нужны масштабные внутренние процессы реформирования", - заявил чиновник.

Он добавил, что у Евросоюза уже был неудачный опыт с новыми членами в сфере верховенства права, и "этому нельзя дать повториться".

Напомним, весной Жан-Клод Юнкер заявлял, что Украину не скоро примут в ЕС и что нужно вести переговоры с Россией.

Между тем недавно президент Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что поддерживает вступление Украины к 2030 году при определенных условиях. В то же время скептики считают эту датой "случайной".

А премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина выполнила все требования Еврокомиссии для вступления в Евросоюз.