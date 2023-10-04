Президент Совета Евросоюза Шарль Мишель поддерживает вступление Украины к 2030 году, но при определенных условиях.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Spiegel.

"Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если обе стороны сделают свою домашнюю работу", — сказал глава Совета.

Среди прочего Мишель потребовал от ЕС ускорить "процессы принятия решений". По его словам, быстро приняв Украину, ЕС также "докажет, что он способен на геополитические действия".

При этом он подчеркнул, что не будет предоставляться никаких политических скидок ни для Украины, ни для каких других кандидатов на вступление в блок — помимо Турции, это шесть западнобалканских государств и Молдова.

"Украина и другие страны-кандидаты должны провести реформы, бороться с коррупцией и выполнить требования законодательства", — приводит Spiegel слова главы Совета ЕС.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все требования Еврокомиссии для вступления в ЕС.

А газета Politic сообщилаo, что в декабре Украина получит "положительный сигнал" о членстве в Евросоюзе.