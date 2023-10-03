Европейский Союз готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в блок, официальное объявление ожидается уже в декабре.

Об этом пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов, знакомых с планами.

По их словам, лидеры готовятся дать Киеву зеленый свет, чтобы начать официальные переговоры о присоединении к блоку из 27 стран до конца года.

Украина входит в число стран, которые обеспечат новое крупное расширение ЕС до 35 участников. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем ежегодном обращении к парламенту в прошлом месяце заявила, что будущее Украины "в Союзе".

Еврокомиссия порекомендовала предоставить Украине статус страны - кандидата в ЕС в июне прошлого года, и в ноябре Комиссия должна выпустить отчет о том, насколько хорошо Украина и другие претенденты на членство выполняют условия блока для вступления, сообщил чиновник ЕС, который разговаривал с журналистами.

Как только отчет будет принят, Комиссия сделает заявление, после которого государствам-членам будет "очень трудно не сказать: давайте начнем переговоры" по Украине, заявил один дипломат ЕС.

"Политическое давление вокруг этого будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли ему сопротивляться. Рабочее предположение действительно заключается в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры", - сказал источник.

Хотя Украина, возможно, не выполнит все условия к тому времени, когда главы европейских государств и правительств соберутся на саммит в середине декабря, лидеры намерены сделать политическое заявление, санкционирующее переговоры, даже если юридические рамки переговоров еще не будут окончательно определены.

"Цель состоит в том, чтобы в декабре политически договориться о начале переговоров", — сказал второй дипломат, добавив, что юридическое решение о приеме Украины может быть принято к началу 2024 года.

Третий дипломат заявил, что в декабре лидеры "пошлют положительный сигнал" о будущем членстве Украины.

Отвечая на вопрос, насколько далеко продвинулась Украина в выполнении семи критериев, представитель ЕС ответил, что прогресс обнадеживает, и только одна область, касающаяся меньшинств, кажется проблемной в краткосрочной перспективе.

Недавно агентство Bloomberg писало, что Еврокомиссия готовится рекомендовать Украине переговоры о членстве в Евросоюзе в октябре.

Незадолго до этого в украинском правительстве заявили, что Украина не выполнит в срок все семь условий Еврокомиссии для вступления в ЕС.