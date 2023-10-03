В Украине с 1 октября возвращаются штрафы за нарушения по кассовым аппаратам для ФОПов.

Эта норма прописана в законе №3219, который более известен как скандальный законопроект 8401 о возврате довоенных налогов, принятый по требованию МВФ.

В последние полгода он стал настоящим кошмаром для бизнеса. Предприниматели даже пытались сначала заблокировать его принятие, а потом убедить президента наложить на новый закон вето. В итоге удалось немного смягчить формулировки, и, главное, убрать из текста пункт о возврате налоговых проверок в довоенном режиме. Правда, последняя "поправка", скорее всего, временная. В Раде уже зарегистрирован законопроект о возобновлении проверок с 1 ноября, так как на этом настаивает МВФ.

Но и без отмашки на массовые рейды налоговики смогут штрафовать ФОПов.

"Контрольные закупки никто не отменял, Как и проверки по обращениям граждан, а их можно "штамповать" пачками. Налоговики уже ходят по рынкам и советуют предпринимателям готовится к проверкам", - рассказал глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

О том, что малый бизнес получает от налоговиков предупреждения о грядущих проверках нам рассказала и руководитель объединения "ФармРада" Елена Прудникова.

"Штрафы - 100-150% от суммы не выданного или выданного с нарушениями чека, а это может быть и несколько тысяч гривен. Понятно, что для малого бизнеса это существенно", - заявила Прудникова.

По словам Доротича, многие предприниматели, которые ранее торговали без кассовых аппаратов. сейчас активно готовятся к закручиванию гаек по налогам и кинулись устанавливать РРО.

"Банки даже не успевают подвозить оборудование, на него большие очереди", - сказал Доротич.

Другие ФОПы, наоборот, готовятся "уйти в тень" в надежде, что фискалы их попросту не найдут, а, если и найдут, то можно будет откупиться.

Но практически все ФОПы задумались о повышении цен для покупателей - хотят переложить на ценники хотя бы часть рисков по штрафам.

Разбирались в ситуации со штрафами для ФОПов.

Штрафы и "скидки" для ФОПов

Кассовые аппараты стали обязательными для всех физлиц-предпринимателей (кроме единщиков первой группы и то не всех) еще в прошлом году - с начала 2022 года.

Но в феврале началась полномасштабная война, а затем ввели мораторий на проверки и штрафы за нарушения налогового законодательства, поэтому предприниматели особо не спешили обзаводиться РРО.

С 1 октября 2023 года ситуация кардинально меняется - мораторий на штрафы сняли, проверки в теории пока запрещены, но есть масса лазеек. Да и отмашку на массовые рейды уже в полноценном режиме могут дать в ближайшее время - в Раде зарегистрирован соответствующий законопроект о возврате проверок с 1 ноября этого года. Но вернемся к нему позже.

Поясним более детально по штрафам. Их отменили еще в начале войны. Но в законопроекте 8401 о возврате довоенных налогов, который был принят в конце июля, предусмотрели возврат штрафных санкций, хотя и с исключениями.

Возвращается стандартная такса по штрафам за кассовые аппараты:

100-150% от суммы не выданного или не проведенного через РРО чека;

510 гривен за не поданную вовремя отчетность по кассовому аппарату;

510 гривен за отсутствие контрольной ленты в РРО;

5 100 гривен за внесение в конструкцию РРО изменений, не предусмотренных технической документацией. Речь идет о наказании для умельцев, которые уже научились "скручивать" кассовые аппараты, чтобы чек выдавался, но нигде не учитывался, рассказал нам руководитель компании ADA Group, налоговый адвокат Андрей Тамошюнас;

административные штрафы по статье 155-1 КУАП за нарушение порядка проведения расчетов - от 2 до 20 необлагаемых налогом минимумов (от 34 до 540 гривен);

1 700-3 400 гривен - за не предоставление покупателю возможности рассчитаться электронными платежными средствами.

Но, учитывая военное положение и большие протесты бизнеса против скандального проекта 8401, депутаты на этапе внесения правок в законопроект предусмотрели послабления для отдельных категорий предпринимателей.

"Законом уменьшены размеры штрафных санкций для физических лиц-предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога со 100-150% до 25-50% стоимости проданных с нарушениями товаров (работ, услуг)", - заявили в Государственной налоговой службе.

Но есть и исключения.

Во-первых, "скидки" не распространяются на ФОПов, торгующих сложной бытовой техникой (а к таким товарам относятся, например, даже фонарики или часы), подакцизными товарами, ювелирными изделиями, лекарственными средствами.

Во-вторых, "дисконтом" не смогут воспользоваться ФОПы, являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость.

"Это только для единщиков. ФОП на третьей группе и налоге в 5% от оборота может получить "скидку" по штрафам, а тот, что на третьей группе по схеме 3% от оборота плюс НДС, уже не может", - пояснил нам Тамошюнас.

Также "скидки" распространяются на ФОПов, работающих на прифронтовых территориях.

Льготные ставки штрафов будут действовать до 31 августа 2025 года, но не позже даты окончания военного положения.

Но, как отметил Тамошюнас, есть нюансы, которые могут стать неприятным сюрпризом для бизнеса.

"В самом законе отмечено, что пункт о штрафах вступает в силу с 1 августа 2023 года, а не с 1 октября. Это, скорее всего, недосмотр законодателей, связанный с тем, что проект готовились принять намного раньше, чем он прошел финальное чтение в сессионном зале. Но факт остается фактом: по сути, норма о штрафах вступает в силу задним числом - с 1 августа. Это значит, что все нарушения с этой даты могут быть запротоколированы, и ФОПам за них придется платить", - отметил Тамошюнас.

Еще один нюанс - действие норм по штрафам прописано "в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2025 года или до окончания военного положения".

"То есть не за период, а в период. Разница в формулировках, на первый взгляд небольшая, но ее можно трактовать так, что, если нарушение будет обнаружено в другое время, за него будут штрафовать уже по-полной", - добавил Тамошюнас.

Еще один момент - по интернет-торговле.

"Уже сейчас сталкиваемся с претензиями налоговой, которая утверждает, что ФОП, интернет-магазин которого зарегистрирован в Харькове, не может воспользоваться льготами по штрафам так как "торгует по всей Украине", а не только в прифронтовой Харьковской области. Поэтому бизнесменам, работающим на территориях, где ведутся или потенциально могут вестись боевые действия, я бы советовал обзавестись справками, что они никуда не выезжали, а также хранить документацию по отправкам товара", - сказал Тамошюнас.

Как будут проверять

Главная интрига по штрафам на сегодня - непонятно, как их должны выписывать. Ведь, если по штрафам уже дали отмашку, то проверки по прежнему на паузе.

Возврат налоговых проверок в полном объеме был также прописан в проекте 8401. Но уже после принятия закона обнаружилась "подмена" текста. Якобы согласованный с МВФ вариант заменили другим, из которого исчез пункт о возврате налоговых проверок.

Об этом еще в августе написал в своем Телеграм нардеп Ярослав Железняк.

"Получил информацию из трех источников - у нас проблемы с №8401 и меморандумом с МВФ. Если коротко: нам не засчитывают выполнение структурного маяка (а проект 8401 о возврате довоенных налогов был как раз таким "маяком" - Ред.), поскольку в последний момент была изменена редакция текста закона, которую никто не согласовал с МВФ. После такого "кидка" МВФ значительно больше внимания будет уделять пункту о проверках, это будет уже реальный возврат и даже усиление, а не номинальное (как предусматривал сначала текст 8401)", - написал Железняк.

В начале сентября в Раде уже зарегистрировали проект №10016 (его подал премьер-министр Денис Шмыгаль), который предусматривает возврат налоговых документальных проверок - плановых и внеплановых. Как указано в пояснительной записке, для обеспечения выполнения условий меморандума с МВФ. Дата возобновления проверок, указанная в проекте - с 1 октября этого года. Но проект еще даже не рассматривали в первом чтении. Скорее всего, он вступит в силу с 1 ноября.

Но даже ограничение по проверкам не помешает налоговикам выписывать штрафы по РРО. Ведь освобождение от ответственности за нарушения по РРО предусмотрено только с 1 января 2022 по 1 октября 2023 года. За более "свежие" нарушения могут штрафовать.

"А как зайти к ФОПу, налоговики всегда решат - скажем, заявят, что получили "сигнал" от покупателя, которому не выдали чек. К тому же, фактически налоговые проверки возобновлены еще с марта 2022 года", - сказал Тамошюнас.

"Контрольные закупки никто не отменял, как и проверки по обращениям граждан, а их можно "штамповать" пачками. Налоговики уже ходят по рынкам и советуют предпринимателям готовится к проверкам", - отметил Сергей Доротич.

О том, что "налоговики ходят, предупреждают о проверках и ищут к чему придраться", рассказала и Елена Прудникова.

Ставят кассовые аппараты и готовятся переписывать ценники

Доротич говорит, что ФОПы активно готовятся к возобновлению проверок и штрафов. Правда, каждый по-своему.

Многие предприниматели кинулись устанавливать кассовые аппараты (в основном, это ПО, позволяющее установить РРО на обычном смартфоне).

"На установку сейчас большие очереди", - рассказал Доротич.

"Лайт-версия" РРО стоит недорого - 5-8 тысяч гривен (это в несколько раз дешевле, чем кассовый аппарат. Но в любом случае, как только появляется кассовый аппарат, появляется отчетность, в которой большинство ФОПов сами не могут разобраться, приходится нанимать бухгалтера, а это еще, как минимум, 10-20 тысяч в месяц", - отметил Доротич.

"Необходимость нанимать бухгалтера у некоторых ФОПов фактически "съедает" ту небольшую прибыль, которую они умудряются получать во время войны. При этом ФОПы-аптекари, к примеру, и так платят единый налог - 1 340 гривен с аптеки. Мы анализировали налоговые платежи крупных аптечных сетей. И у них с каждой аптеки получается меньше тысячи гривен налоговых отчислений. Поэтому непонятно, почему сейчас такие ужесточения еще и по кассовым аппаратам для ФОПов. Почему власти вместо того, чтобы наводить порядок по большим налогоплательщикам, пошли по маленькому бизнесу, ведь он сейчас и так едва выживает", - возмущается Прудникова.

Некоторые предприниматели, по словам Доротича, выбрали кардинально другую тактику - вместо того, чтобы устанавливать кассовые аппараты и готовиться к проверкам, наоборот, уходят в тень.

"Расчет такой, что, если не регистрировать РРО в налоговой, то, может, никто и не придет с проверками. А, если придут, то можно будет откупиться", - рассказал Доротич.

Но вне зависимости от того, какую тактику выбирают ФОПы, большинство планирует добавить 5-10% к ценникам на свои товары и услуги - за риски по проверкам и штрафам.

"У меня за год по кассовому аппарату дополнительные расходы будут в районе 150-200 тысяч гривен. Это сам РРО, бухгалтер и т.д. У меня зарплата не намного больше, за счет чего я должен эти расходы компенсировать? Только за счет повышения цен на товар", - рассказал нам предприниматель Олег, который торгует товарами на рынке на столичной Оболони.