Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в комментарии "Стране" отреагировал на заявление соучредителя "Новой почты" Владимира Поперешнюка, который обвинил парламентария в "раскулачивании ФЛП", а украинскую власть в целом - в "создании УССР 30-х годов".

"На тех совместных встречах с бизнесом, на которых мы были, в том числе, с господином Поперешнюком, его коллеги по бизнесу и он сам говорили о европейском принципе верховенства права и законе, который один для всех. Я как раз действую и делаю все в рамках этого принципа и ради его утверждения. Ни на йоту больше. Странно, что это у него вызывает вопросы", — сказал Гетманцев.

Как мы писали, Поперешнюк заявил, что в первые дни вторжения РФ для бизнеса было некоторое улучшение.

"Это была атмосфера свободы, экономической вольности. Но с каждым днем это закручивается и закручивается", - сказал бизнесмен.

Напомним, с 1 октября в Украине снова начнут штрафовать предпринимателей за торговлю без кассовых аппаратов.

В конце июля президент Владимир Зеленский подписал скандальный закон №8401, отменяющий систему "2% для всех".