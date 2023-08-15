Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк резко раскритиковал политику украинской власти и заявил, что в Украине сейчас строят "УССР 1930-х годов".

"У нас есть своя индустриализация, которая называется "Велике відновлення", у нас есть раскулачивание фермеров - это то, что Гетманцев глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев - Ред.) делает с ФОПами уже четыре года, у нас есть свои трудовые лагеря, которые нам планируют делать. То, что я вижу, нам постоянно зажимают гайки. Постоянно", – сказал Поперешнюк.

По его словам, в первые дни вторжения РФ было некоторое улучшение.

"Это была атмосфера свободы, экономической вольности. Но с каждым днем это закручивается и закручивается. Но советская экономика не работает. И как бы ни строили, как бы ни планировали, все равно работают предприниматели", - говорит бизнесмен.

Напомним, что год назад министр финансов говорил, что падение экономики Украины будет более сильным, чем в обложенной санкциями России.

Как мы писали, власти хотят проверить всех безработных, часть украинцев может лишиться выплат пособий.

Напомним, что с 1 августа в Украине вводятся новые требования НБУ по платежам в терминалах, когда пополнение счета возможно только по номеру.