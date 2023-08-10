Украинские предприниматели могут получить до 10 тысяч евро на развитие бизнеса в сфере снабжения товаров первой необходимости в рамках программы EU4Business.

Об этом сообщает Минцифры.

Подать заявку можно в "Дие" до 25 августа. Общий бюджет программы – около 500 тысяч евро: по 10 тысяч евро для 50 малых бизнесов.

Для получения денег нужно соответствовать критериям:

в компании от 11 до 49 работников;

собственниками являются исключительно граждане Украины;

компания не работает на временно оккупированных территориях;

не имеет дочерних компаний в России, Беларуси и других странах из санкционного списка;

годовой доход не превышает 10 млн. евро.

Деньги можно потратить на закупку оборудования и сырья/материалов, хранение и создание новых рабочих мест, аренду помещения и релокацию бизнеса.

Напомним, что в мае Украина получила новый грант от США на более чем миллиард долларов, на что пойдут деньги.

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