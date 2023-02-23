Сын экс-президента Виктора Януковича Александр перевел свой бизнес в российскую юрисдикцию и "прописал" его в Донецке.

Об этом сообщают российские государственные СМИ.

По их данным, компания "МАКО Холдинг" Януковича-младшего еще 17 января подала заявление о внесении сведений в российский реестр юрлиц.

Теперь компания и ее структуры зарегистрированы на улице Артема в оккупированном Донецке. До этого компания де-юре находилась в подконтрольном Украине Краматорске.

Компания с 2006 года занималась строительством гостиничной недвижимости, управлением ею, торговлей углем и промышленным оборудованием. Находится под санкциями ЕС и США.

Ранее сообщалось, что Александр Янукович намерен в суде оспорить санкции ЕС против него.

Введенные в 2014 году в отношении Александра Януковича санкции привели к тому, что "Всеукраинский банк развития" был арестован, а хозяйственная деятельность всех компаний Александра Януковича была прекращена.

А в 2018 году СМИ сообщали, что старший сын Януковича продал "Донбассэнерго" тогдашнему народному депутату из БПП Максиму Ефимову. Александр Янукович тогда испытывал максимальные проблемы с сохранением контроля над своей собственностью в Украине.