Сын Виктора Януковича Александр Янукович, блокировку активов которого недавно отменил Европейский суд, намерен в судебном порядке добиваться отмены новых европейских санкций, которые Евросоюз ввел в отношении него этим летом и продлил на полгода 15 сентября.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

Кирасир сообщил, что после восьми лет ежегодных поражений в Суде ЕС Европейский союз своим решением от 9 сентября признал полную безосновательность продления санкций, вводимых им регулярно с 2014 года. Об это Генеральный Секретариат ЕС уведомил Александра Януковича своим письмом от 12 сентября 2022 года.

"Отказ ЕС от преследования Александра Януковича за "хищение денежных средств и вывод их за рубеж" восемь лет спустя говорит о полной несостоятельности первоначальных обвинений, а также подтверждает факт преднамеренного уничтожения бизнеса Александра Януковича", - написал Кирасир.

Он напомнил, что введенные в 2014 году в отношении Александра Януковича санкции привели к тому, что "Всеукраинский банк развития" был арестован, а хозяйственная деятельность всех компаний Александра Януковича была прекращена.

"Вследствие очевидной невозможности продлить санкции в очередной раз, в августе 2022 года чиновники Европейского союза придумали новое основание – они обвинили Александра Януковича в ведении незаконной предпринимательской деятельности на территории Донецкой и Луганской областей", - написал Кирасир.

15 сентября ЕС продолжил срок действия этих санкций на 6 месяцев.

Кирасир заявляет, что столь серьезное обвинение со стороны ЕС "основывается не на официальных данных украинских правоохранителей, а лишь сообщениях в низкосортных СМИ".

"Более того, согласно официальному письму из Офиса Генерального прокурора Украины от 9 сентября 2022 года, указанные в обосновании санкций обвинения со стороны ЕС никогда не были и в данный момент не являются предметом расследования правоохранителями генпрокуратуры", - сообщает он.

По слова Кирасира, Александр Янукович в ближайшее время планируют вновь отстоять свое имя в Европейском суде.

Напомним, в сентябре Кабмин повторно наложил санкции на Виктора Януковича, Дерипаску, Курченко и Лебедева.

Также мы писали о том, что в мае в Украине против Виктора Януковича возбудили новое дело за организацию незаконного пересечения границы.