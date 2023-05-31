Украина получила новый грант от США на более чем миллиард долларов. На что пойдут деньги
Украина получила от США очередной грант на 1,25 млрд долларов. Средства планируют потратить на оплату труда и социальную помощь.
Об этом сообщает Министерство финансов на своем сайте.
"Грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, а именно: на выплату государственных социальных пособий семьям с детьми, оплату труда работников образовательной сферы, на оплату труда предоставителям медицинских услуг по программе медицинских гарантий и не только", - сообщили в Минфине.
В ведомстве добавили, что Украина проводит мониторинг переданных средств совместно с международными компаниями.
Напомним, в конце апреля США предоставили Украине такой же грант для обеспечения пенсионных выплат, отдельных программ государственной социальной помощи (выплаты ВПЛ), зарплат работников здравоохранения и выплат сотрудникам ГСЧС.
Ранее заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук сообщил, что в этом году Украина рассчитывает получить 42 млрд долларов финансовой помощи. Финансовая помощь - деньги на поддержание финансовой системы страны и функционирования государства - учитывается отдельно от военной и гуманитарной помощи.