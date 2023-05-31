Украина получила от США очередной грант на 1,25 млрд долларов. Средства планируют потратить на оплату труда и социальную помощь.

Об этом сообщает Министерство финансов на своем сайте.

"Грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, а именно: на выплату государственных социальных пособий семьям с детьми, оплату труда работников образовательной сферы, на оплату труда предоставителям медицинских услуг по программе медицинских гарантий и не только", - сообщили в Минфине.

В ведомстве добавили, что Украина проводит мониторинг переданных средств совместно с международными компаниями.

Напомним, в конце апреля США предоставили Украине такой же грант для обеспечения пенсионных выплат, отдельных программ государственной социальной помощи (выплаты ВПЛ), зарплат работников здравоохранения и выплат сотрудникам ГСЧС.

Ранее заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук сообщил, что в этом году Украина рассчитывает получить 42 млрд долларов финансовой помощи. Финансовая помощь - деньги на поддержание финансовой системы страны и функционирования государства - учитывается отдельно от военной и гуманитарной помощи.