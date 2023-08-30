Американская компания Amazon продлила еще на год льготные условия для украинских предпринимателей: они могут продавать свои товары на этой международной интернет-площадке без комиссии.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава Минцифры Михаил Федоров. Он также привел письмо от компании, в котором сообщается о льготе для украинцев.

Обычная комиссия на Amazon составляет 7–17% за каждый проданный товар.

"Решение Amazon поможет украинскому бизнесу активнее развиваться, масштабироваться на международном уровне и усиливать бренд Украины за границей", - написал Федоров.

Между тем в самой Украине, как заявляют предприниматели, бизнесу ставят палки в колеса.

Например, бизнесу отменили 2%-ный налог, вернув довоенные налоги.

А с 1 октября в Украине снова начнут штрафовать предпринимателей за торговлю без кассовых аппаратов. За первое нарушение будут выписывать штраф в размере 100% от суммы сделки, а за второе и последующие уже 150%.

В связи с этим недавно соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк резко раскритиковал политику украинской власти и заявил, что в Украине сейчас строят "УССР 1930-х годов".