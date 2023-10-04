Международный валютный фонд (МВФ) возобновил работу своего постоянного представительства в Украине, расположенного в Киеве.

Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева.

"Я рада объявить об открытии вновь постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы еще больше углубляем наше взаимодействие с Украиной", – написала она в соцсети Х в ночь на среду.

Георгиева опубликовала фотографию из офиса в Киеве, на которой запечатлены заместитель директора Европейского департамента Фонда Умой Рамакришнан, директор миссии Гевин Грей, постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян и руководство Минфина и Нацбанка Украины.

Миссия Фонда работала за пределами Украины, но теперь ее представительство в Киеве возобновило свою работу.

Ранее сообщалось, что Украина и МВФ договорились об очередном транше на 900 миллионов долларов

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