Украине нужно повысить налоговые и таможенные сборы.

Об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Гэвин Грей в интервью украинскому СМИ.

"Все понимают: со временем и постепенно международная поддержка Украины будет уменьшаться, поэтому Украине нужно развивать собственные внутренние ресурсы для самофинансирования. Это надо учитывать, потому что, в частности, после окончания войны будут расти потребности на финансирование социальных расходов. Поэтому власти надо сосредоточиться на усилении возможностей собирать доходы — как налоговые, так и таможенные", - заявил Грей.

Также он сказал (уже во второй раз за последние дни), что МВФ ожидает возобновления налоговых проверок украинского бизнеса, приостановленных с начала войны.

Напомним, 4 октября МВФ возобновил работу своего постоянного представительства в Украине, расположенного в Киеве. До этого миссия Фонда работала за пределами Украины.

Вскоре после этого Грей в первый раз заявил, что МВФ ожидает от Украины принятия законов о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP) и возобновления налоговых проверок.